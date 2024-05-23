徐暐翔日前榮獲今年第35屆金曲獎最佳新人獎入圍肯定，在得知消息後也表示「非常謝謝所有的金曲獎評審們，讓《躍》有機會得以在如此具有指標性的新人獎裡面，讓更多的人聽到。謝謝所有每一位聆聽《躍》的大家和支持著我的粉絲們。」

就在金曲獎公布入圍當天，徐暐翔不但獲得入圍的好成績，唱片公司決定再辦一場徐暐翔的個人專場「到月球的寧靜海走一走」演唱會於6／21加場演出，徐暐翔表示「很意外、也很開心能這麼快再次和大家見面。」也透露演唱會加場內容曲目上會帶給大家耳目一新的編排。

徐暐翔從各大歌唱比賽發跡，一路寫下亮眼成績，同時也透過創作逐步走出人生低谷，在日前以去年發行的首張個人專輯《躍》入圍今年第35屆金曲獎最佳新人獎。徐暐翔在沈澱了一天的心情後，透露在入圍名單公布當天刻意營造「平凡感」的一天，為的就是讓自己的心情能保持一如既往的平靜，不過他補充說：「雖然我在下午一點之前，就將手機調成飛航模式。」承認了面對金曲獎的緊張感。

當得知入圍那一刻，徐暐翔還是非常開心，在社群發文分享金曲「最佳新人獎」一直是自己從小到大的夢想，感謝評審的肯定及粉絲的支持。而金曲入圍名單公布至今一星期的期間，他表示一直蠻平靜的，沒有感受到特別的變化，「跟一開始一樣，但我覺得我是會刻意去營造日常感的那種個性，所以可能有些心情上的波動要等到頒獎那天才會知道吧。」