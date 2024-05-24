台北電影節今天公布「非常新人」入選名單，包括在影集《愛愛內含光》與柯震東擦出超強火花的詹子萱；原子少年出身、以短片《橋頂少年》 獲得金穗獎最佳演員的林毓家；《哈勇家》女主角、現任女團AKB48TeamTP成員的泰雅族女孩林亭莉；在《天橋上的魔術師》和《橋頂少年》表現出色的陳泰河；飾演《本日公休》少女版陸小芬、《此時此刻》學生版林心如的許莉廷；在校園純愛BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》中表現亮眼的徐碩廷；以《超感應學園》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的靈動少女林思廷；在高雄電影節和金穗獎入圍短片《午夜節拍》 中流露出自然細膩演技的裴子齊；參與台日首度合作 BL 偶像劇《約・定》展現十足魅力的余杰恩；在金穗入圍短片《如果時間在此刻停下》中受矚目的新星蒲禾菲。

此外，今年北影特別邀請到曾以長片《臉》榮獲金馬獎最佳造型設計的王佳惠、《華燈初上》化妝指導陳怡俐以及時尚攝影師謝宏奕，一同為非常新人打造凸顯個人風格的形象照。本次，持續推動全球青年文化進步的品牌CONVERSE匡威，特別提供兼具時尚感與機能性的服飾鞋款，支持第26屆台北電影節非常新人企劃，鼓勵新銳台灣演員，綻放更多影視能量。

台北電影節自2019年推出「非常新人」企劃，今年已邁入第六屆，每年遴選出十位具潛力的台灣新秀演員，歷屆「學長姊」紛紛交出亮眼成績，包含奪下金鐘女配，多次問鼎視后的孫可芳、以《誰是被害者》拿下金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，也多次入圍金馬獎和台北電影獎最佳新演員的李沐、以《一家子兒咕咕叫》抱回金馬最佳新演員獎的胡智強、以《降河洄游》獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配獎的黃冠智、以《她和她的她》榮獲去年金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎的林奕嵐，以及以《無聲》獲得台北電影獎及金馬獎最佳新演員，去年更以《人選之人-造浪者》獲得釜山影展亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度新星獎的陳妍霏。