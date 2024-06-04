坊間有不少食材的成分和民眾想像大不相同，營養師高敏敏就整理出10款常見的假食物陷阱，包括章魚燒、鮪魚罐頭、蟹肉棒、松露油、魚子醬、鱈魚、楓糖漿、特級初榨橄欖油、即溶咖啡粉、帕瑪森乾酪，一不小心很容易踩雷。其中她提到，即溶咖啡粉可能是咖啡渣混合澱粉，購買前不妨仔細閱讀食品成分表。

高敏敏在個人粉專發文提到，食安問題經常藏在日常生活中，若想避免掉入食物陷阱，應選擇跟信譽良好的食品商家購買，且購買前務必仔細閱讀食品成分表、觀察外觀，以篩選對的食品；同時不要限定購買特定品牌或食物，都是值得實踐的好方法。她並整理出以下10款常見的假食物陷阱，以供民眾參考：

1、章魚燒：裡面可能是魷魚。曾經有報導指出，業者為節省成本，將章魚換成較低價的魷魚。

2、鮪魚罐頭：可能是鰹魚製成。事實上，食藥署先前已公布「鮪魚罐頭可用鰹魚製作」，只需要在原料標示註明「SKIPJACK TUNA」，兩者皆屬鯖科鮪屬。

3、蟹肉棒：可能是魚漿、澱粉、大豆粉所製成。雖稱作蟹肉棒，但裡面可能連蟹肉都沒有，可能是用不同種類魚肉製成有彈性的魚漿，其餘則是調味料、大豆等混合物。

4、松露油：可能是橄欖油、合成化學品（二甲硫基甲烷）製成。松露本身是很珍貴且昂貴的食材，只要灑一點在料理上，就會增加香氣。不過，很少商家會真的使用黑松露製作松露油，所以大多是橄欖油與化學用料製成。

5、魚子醬：可能是鱒魚或鮭魚卵。高級食材魚子醬（野生鱘魚卵）因過度捕撈，導致價格昂貴，因此，市面上就出現以鱒魚、鮭魚的卵替代成魚子醬，顏色通常呈紅色、金黃、咖啡色。

6、鱈魚：可能是油魚。鱈魚肉質雪白細嫩、富含多種維生素，但價格也相對較高。而油魚的肉則呈現黃白色，通常標示為「俗名：圓鱈／扁鱈」、「智利海鱸／大比目魚」，但油魚含有人體無法消化的蠟脂，有些人食用後會出現腹瀉症狀。

7、楓糖漿：可能是煎餅糖漿。真正的楓糖漿會在瓶子、成分註明，標示「煎餅糖漿」則不含真正的楓糖漿。

8、特級初榨橄欖油：可能是廉價油（大豆油／花生油）。美國過去就曾出現特級初榨橄欖油是以大豆油組成，根據《富比世》報導，全球有高比例的特級初榨橄欖油，可能加了廉價油。

9、即溶咖啡粉：可能是咖啡渣混合澱粉。即溶咖啡粉內可能包含穀物、焦糖、澱粉、麥芽、無花果等成分。

10、帕瑪森乾酪：可能是廉價起司加纖維素製成。多數的帕瑪森乾酪通常是廉價起司與很便宜的纖維素，而美國FDA也讓這樣的商品合法。