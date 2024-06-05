歌手劉若英與祖母感情極佳，常常PO出兩人合照，祖孫情令人稱羨不已，如今卻傳出家醜。姊姊劉若玉被爆轉移失智祖母房產，導致姑丈之前跨海怒控操弄財產，兩家人因此反目成仇，鬧到不可開交。

根據《鏡週刊》報導，劉若英親姊劉若玉遭姑丈跨海提告，陳述2011年岳母鍾老太太（劉若英祖母）已經失智，但2012年劉若玉卻趁著老太太沒有行為能力時，涉嫌偽造土地所有權買賣契約書等，再利用虛偽買賣方式，將其名下房產移轉到自己(劉若玉)名下。週刊指稱劉若玉默默用970萬，買下祖母市值約3200萬到4500萬的房產，而買房的「970萬元」也不知去向。

劉若玉(左)被爆將祖母房產移轉到自己名下，導致姑丈跨海怒控。（圖／劉若英微博）

劉若玉到案後否認犯行，並轉而告發姑丈徐東榮長年居住在國外，從未分擔照顧祖母的責任，由於無確切事證證明劉若玉以假買賣方式，將祖母名下房產移轉到自己名下，北檢認定罪嫌不足，不起訴處分。

劉若英常PO出與祖母合照，不過此舉卻讓親戚頗有微詞。（圖／劉若英 Rene Liu 臉書）

而今雖然徐東榮已經逝世，不過親友覺得事實並非如此，劉若玉遭表妹控訴進行祖母房產交易時，先是把姑丈徐東榮矇在鼓裡，讓他後來才提告不法侵占，此舉讓徐家人質疑劉若英包庇胞姊不法利益，認為她根本與「共謀無異」。此外，對於她曬出祖孫照，讓祖母的病容經常曝光在大眾面前，親友也頗有微詞。

據悉到了官司階段，劉若英曾私訊表妹「為什麼不能先問姐姐，而是要直接告她」，甚至強調自己也收到律師信，如今也不想對事件再進行討論，讓感情極佳的兩家人一夕變調，不過對於家族爭訟，劉若英尚未對外發聲。