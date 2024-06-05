難入睡、睡不好，失眠讓人困擾。營養師李宜樺在臉書發文分享，7種可能導讓人失眠的飲食，包括咖啡因、高脂食物、辛辣食物、酒精飲品、高升糖指數食物及易產氣的十字花科蔬菜食物，提醒睡前要少吃。

由韓國雙人組合ASMRZ演唱的「晚安大小姐」洗版各大社群網站，李宜樺指，導致大小姐不著原因，可能不是滑手機，而是吃了下列7種可能影響睡眠的食物。

■咖啡因：咖啡因與啟動睡眠機制的「adenosine」結構相似，因此兩者會互相競爭腦部的作用受體，而抑制睡眠反應，過去有研究發現即便睡前6小時飲用咖啡仍可能影響到睡眠，另外除了咖啡，茶、巧克力、能量飲料也都有咖啡因，要特別注意。

■高脂食物：油脂會延緩腸胃消化速度，容易導致睡眠品質不佳，另外也有研究發現，常吃加工食品、速食者有較短的睡眠時間，及較差的睡眠品質，可能與肥胖有關，因此建議少吃油炸食品為佳。

■辛辣食物：睡前食用辣的食物容易讓食道、胃部產生灼熱感，除了易有胃食道逆流問題，也可能導致體溫升高而影響睡眠。

■酒精飲品：研究發現，較高的酒精攝取與較差的睡眠品質與睡眠時間有關，雖然酒精可以讓人較快入眠，但也容易導致飲酒者半夜醒來，影響睡眠品質。

■高升糖指數食物：高升糖指數食物例如精緻甜食、含糖飲料等，雖然能使血糖快速上升，讓人產生放鬆、想睡覺的感覺。但多項研究發現，其實高升糖指數的食物反而會降低整體的睡眠品質，原因可能是後續為了降血糖而大量分泌胰島素導致。

■產氣食物：有些人覺得不吃甜食，睡前吃些地瓜或蔬食較健康，但其實像地瓜，或具抗癌潛力的十字花科蔬菜、洋蔥等因含較多寡醣，不容易被腸道消化，也就容易導致脹氣，而影響到睡眠

李宜樺並指，部分睡眠問題可能是受到一些疾病影響，例如胃食道逆流、肝炎等，其中胃食道逆流就可能是因為睡前食用酒精、薄荷、咖啡因、酸辣食物、高脂食物導致，建議易有胃食道逆流者，應避開這些食物，並於飯後2至3小時再躺下，較不會因腸胃不適影響睡眠。

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