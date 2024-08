最新洗腦神曲韓文歌「晚安大小姐」,歌詞中的「It's time to go to bed」讓大家琅琅上口。營養師高敏敏表示,想要讓大小姐不再熬夜,除了不要玩手機外,平日還可以多補充鈣、鎂、色胺酸、維生素B2與B6等4大好睡營養素,且這4項營養素都是常見的日常食物,多吃有助於一夜好眠。

高敏敏在臉書粉專PO文指出,她雖然不會跳洗腦神曲「晚安大小姐」,但可以告訴大家,若想一夜好眠該怎麼吃,以下為4大好睡營養素。

■鈣:鈣不只能幫助維持骨骼健康,睡前吃還能幫助睡眠,有穩定神經、放鬆肌肉,避免半夜抽筋的功效。

衛福部建議鈣質每日攝取量1000mg,而13-18歲的青少年為1200mg。富含鈣的食物有小魚乾、豆乾、牛奶、杏仁、莧菜等。

■鎂:鎂可提升褪黑激素、降低皮質醇,使睡眠品質更好,更與肌肉的放鬆和收縮相關,補充足夠的鎂 還能幫著血管放鬆 降低血壓。

富含鎂的食物有黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜等。

■色胺酸:色胺酸是血清素、褪黑激素的原料,掌管人的心情和睡眠,補充色胺酸後,會先組成血清素來幫助放鬆心情,再進一步生成褪黑激素幫助睡眠。

富含色胺酸的食物有起司、雞胸肉、豬里肌、雞蛋、黑豆等。

■維生素B2 與B6:維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效,和B2一起作用,可幫助合成血清素,使色胺酸轉換成褪黑激素,可助一夜好眠。

富含維生素B2 與B6的食物有牛奶、燕麥、瘦肉、魚類、堅果種子類、豆蛋類等。