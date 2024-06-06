大陸央視新聞用戶6日報導，國際原子能總署當地維也納時間6月5日理事會上，法國、英國、德國就伊朗核問題推動並通過對伊朗施壓決議，這是自2022年11月以來第一項此類動議。中國大陸與俄羅斯當場反對；中國代表表示，對抗解決不了伊朗核問題。

當地時間6日凌晨，伊朗外交部發表聲明，強烈譴責部分國家在國際原子能總署理事會上推動通過針對伊朗的相關決議的行為。

聲明指出，提出和通過這項決議是一種非建設性行動，是部分西方國家一直以來失敗政策的延續，是企圖在政治上濫用國際機制針對獨立國家的行為。

聲明表示，伊朗致力於在《不擴散核武器條約》及保障協定相關架構內繼續與國際原子能總署技術合作。此外聲明表示，該決議的發布並不影響伊朗繼續和平利用核能並基於相關國際條約發展核計畫的意願。

在國際原子能總署5日理事會上，法國、英國、德國就伊朗核問題推動通過對伊施壓決議。理事會35個成員國中，中國和俄羅斯對決議投反對票，南非、印度、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其等12個開發中國家投棄權票。中國常駐國際原子能總署代表李松發言闡述中方立場，表示對抗解決不了伊朗核問題。

李松指出，5月初，國際原子能總署長葛羅西成功訪問伊朗，與伊方保持建設性互動，共同致力於在伊保障監督工作正常推進。伊朗剛剛走出國喪，本月還將舉行大選，在這樣特殊背景下，個別國家出於政治化目的挑動對抗，對推動伊朗核問題政治解決不具建設性。事實一再證明，人為製造對抗、施壓示強非但不能解決問題，反而會破壞國際原子能總署與伊方之間的合作關係，導致問題進一步複雜化。

李松強調，對抗解決不了伊朗核問題。伊朗核問題全面協議凝聚了各方多年外交努力，是解決伊朗核問題的唯一正確途徑。美國作為破壞全面協議的始作俑者，應充分展示誠意，與各方共同恢復全面協議完整、有效執行。中方敦促各方以冷靜和負責任態度看待當前形勢，從真正維護國際核不擴散體系出發，以實際行動支持國際原子能總署與伊方加強合作，推動解決伊朗核問題的政治外交努力回歸正確軌道。