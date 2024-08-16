智慧化是全球車輛產業重要趨勢，透過移動科技提升搭乘體驗並強化行車安全，已是車輛及科技業者的重要策略，也具有龐大商機。工研院指出2025年全球車用電子軟硬體市場估計達7500億美元，Global Market Insights研究亦表示，2023年到2032年全球車用電子市場，將以8%的年複合成長率持續擴大，顯見車輛產業價值鏈重心朝向AI智慧、軟體等方向轉移，台灣業者必須掌握時機商機，透過「360 MOBILITY Mega Shows」平台，為企業爭取成長的豐沛動能。

台灣擁有車輛零配件與資通訊等兩大強勢產業，貿協掌握產業變革趨勢，在2025年整合「台北國際汽機車零配件展」與「台灣國際智慧移動展」，推出「360 MOBILITY Mega Shows」新品牌，以「Drive Smart, Drive Sustainability」為主軸，聚焦淨零趨勢及移動產業智慧化發展，規畫「移動科技」、「移動服務」、「移動能源解決方案」等前瞻展區，徵集AI、智慧座艙、MaaS及新能源車、自駕車等全方位零配件及技術解決方案，建構全方位移動產業生態系。

AMPA三展的展覽規模已連續四屆持續成長，上屆共有19國1000家參展商使用2700個攤位，吸引來自歐美日等120國逾5萬人次專業人士及國際媒體造訪，更獲歐洲新創車廠關注來台尋找合作夥伴，亦有印度、中東及非洲等新興市場業者展現對台灣產品的信賴與強大採購意願，展覽成效非凡，深獲國際買主及參展商肯定更確定本展為亞洲的產業指標地位，2025年展覽將擴大展出規模。