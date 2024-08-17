MQ-25的應用潛力，有望改變美國海軍航艦作戰模式。（取自DVIDS網站）

美航艦「布希號」安裝全球首座「無人機空戰中心」（UAWC），預計明年展開測試。（取自美國海軍網站）

美國海軍15日表示，「布希號」航空母艦（CVN 77）已安裝全球首座「無人機空戰中心」（Unmanned Air Warfare Center，UAWC），用來操作艦載MQ-25無人加油機；未來有望擴大應用範圍，讓無人機執行加油以外的各式任務，改變未來美軍航艦作戰模式。

美國海軍指出，與波音和洛克希德馬丁公司歷經數年的協調、合作研發後，首座「無人機空戰中心」正式在「布希號」落成。這座無人機空戰中心，整合「無人航艦航空任務控制系統」（UMCS）與美海軍研發的MD-5E地面控制站（GCS）等，用以指揮與操作MQ-25艦載無人機；這是美國海軍首次在航艦上設置專門的無人機控制中心。

美國海軍今年曾由「林肯號」（CVN 72）搭載模擬UAWC，進行初步測試；預計明年初由「布希號」進行首次正式海上試驗。

而美國海軍主導研發的MD-5E地面控制站（GCS），納入洛馬旗下研發團隊「臭鼬工廠」研製的「多領域作戰系統」（MDCX）、電力與額外硬體設備等；該座地面控制站預計2025財年以後，也會安裝在「卡爾文森號」（CVN 70）、「羅斯福號」（CVN 71）與「雷根號」（CVN 76）等美國海軍航艦上。未來不排除將UAWC應用到尼米茲級與福特級航艦，邁向航艦航空聯隊無人機比例超過60%的目標。

MQ-25艦載無人加油機，則由美國海軍與波音合作研發，2021年6月首次與美海軍F/A-18進行空中加油成功，同年12月在「布希號」完成首次航艦飛行甲板操作測試。除了空中加油以外，美國海軍也持續探索無人機可能執行任務的種類，以期擴大MQ-25應用範圍。