地牛翻身！中央氣象署最新資訊，今（17日）3時27分發生芮氏規模4.1地震，地震深度8.1公里，震央位於花蓮縣政府南方27.7公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。4時41分發生芮氏規模4.3地震，地震深度21.6公里，震央位於花蓮縣政府南方18.6公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣3級。

氣象署指出，3時27分這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣磯崎。震度1級地區為南投縣、台東縣。

不少民眾被瞬間地震搖醒，幸好搖晃時間不長，目前未有災情傳出。