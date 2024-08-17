地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（17日）清晨6時19分花蓮縣發生芮氏規模4.7地震，震央在即在花蓮縣政府西南方 22.2 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉。地震深度：16.5公里，屬於「極淺層地震」。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為台中市、宜蘭縣、台東縣、雲林縣，震度1級地區為嘉義縣、桃園市、彰化縣、新竹縣、嘉義市、高雄市、台南市、新北市。
不少民眾被瞬間地震搖醒，幸好搖晃時間不長，目前未有災情傳出。
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（17日）清晨6時19分花蓮縣發生芮氏規模4.7地震，震央在即在花蓮縣政府西南方 22.2 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉。地震深度：16.5公里，屬於「極淺層地震」。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為台中市、宜蘭縣、台東縣、雲林縣，震度1級地區為嘉義縣、桃園市、彰化縣、新竹縣、嘉義市、高雄市、台南市、新北市。
不少民眾被瞬間地震搖醒，幸好搖晃時間不長，目前未有災情傳出。
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