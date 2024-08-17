台北市信義區某幼兒園園長兒子，涉嫌猥褻、性侵園內女童，引發社會譁然，台北地方法院審理後應合併執行28年徒刑。有家長透過勵馨基金會聲明表示，被告應判決無期徒刑，且不得減刑與假釋。

家長更呼籲，入職教職場域時，應繳納「良民證」，若申請人「有案在身」應「即時註記」，於終結後再更換新證，避免不肖之人全台亂竄。

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