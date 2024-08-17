基隆公民團體發起罷免市長謝國樑行動，中選會昨（16）日宣布罷免案成立，10月13日投票，國民黨痛批中選會無視行政倫理，介入基隆罷免；對此，中選會再次澄清，中選會與所屬各地選委會依法是「選務一體」。

中選會指出，公職人員選舉罷免，由中選會、市縣選委會依法辦理，為公職選罷法明定；至市縣選委會是中選會所屬機關，則為中選會組織法暨直轄市縣市選舉委員會組織準則所明定，且中選會與所屬各地選委會依法「選務一體」。

中選會舉例，《公職選罷法》第7條明定，「立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市議員及縣市長選舉、罷免，由中央選舉委員會主管，並指揮、監督直轄市、縣市選舉委員會辦理之」。

中選會說明，市縣選委會辦理各項選務，依法受中選會的監督，另各項選務辦理期間，中選會暨所屬市縣選委會除依法令調兼各級政府職員外，市縣選委會依法於鄉鎮市區設辦理選務單位，也受中選會、市縣選委會的指揮、監督與監察，均為《公職選罷法》所定。

中選會強調，「選務一體」既為法律所定，則中選會暨所屬市縣選委會、所有選務人員均應依法律、法規命令與相關函釋辦理選務，並應適用公務員服務法、公務人員行政中立法等法令規範，俾符法制自屬當然。