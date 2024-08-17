綜合港媒報導，中國人民銀行在經過歷時2個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多間本地銀行。

分析稱，人民銀行早前暫停批出進口額度，是因為金價高企，市場對實金需求減弱，但近期需求重新上升。不過人民銀行未有回應媒體詢問。

人民銀行早前公布7月國家外滙儲備數字，反映央行連續三個月沒有增加黃金儲備。去年，中國人民銀行是購金最多的全球主要央行，合共吸納723萬盎斯黃金。