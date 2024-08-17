綜合港媒報導，中國人民銀行在經過歷時2個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多間本地銀行。
分析稱，人民銀行早前暫停批出進口額度，是因為金價高企，市場對實金需求減弱，但近期需求重新上升。不過人民銀行未有回應媒體詢問。
人民銀行早前公布7月國家外滙儲備數字，反映央行連續三個月沒有增加黃金儲備。去年，中國人民銀行是購金最多的全球主要央行，合共吸納723萬盎斯黃金。
現貨金價稍早時突破每盎斯2,500美元水平，創下紀錄新高，外媒引述消息人士稱，中國人民銀行（大陸央行）向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。
綜合港媒報導，中國人民銀行在經過歷時2個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多間本地銀行。
分析稱，人民銀行早前暫停批出進口額度，是因為金價高企，市場對實金需求減弱，但近期需求重新上升。不過人民銀行未有回應媒體詢問。
人民銀行早前公布7月國家外滙儲備數字，反映央行連續三個月沒有增加黃金儲備。去年，中國人民銀行是購金最多的全球主要央行，合共吸納723萬盎斯黃金。
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