基隆市信義區仁壽社區發展協會16日下午在速食店舉辦「長者智能3C餐點」活動，陪伴長者走進餐廳練習數位點餐，盼減少長輩「數位落差」。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市信義區仁壽社區發展協會16日下午在速食店舉辦「長者智能3C餐點」活動，陪伴長者走進餐廳練習數位點餐，盼減少長輩「數位落差」。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

現今許多連鎖餐廳採用數位點餐機日增，但對於不熟悉手機、平板、點餐機設備的長者形成無形障礙。為解決該問題，基隆市信義區仁壽社區發展協會16日下午在知名速食店舉辦「長者智能3C餐點」活動，陪伴長者走進餐廳練習數位點餐，透過教學並安排實作，減少長輩「數位落差」。

社會處表示，活動共吸引了近30位長輩與志工參與，還有阿公阿嬤帶著孫子結伴來，而仁壽里里長張富凱與孝賢里里長莊琬琳也至現場與長輩們一同互動，氣氛生動活潑。

仁壽社區發展協會的社區工作者夏貴貞表示，平時與長者互動時，聽到許多長者在數位點餐的挫敗心聲，例如「進到迴轉壽司店看到使用平板點餐便嚇到，連忙走出」、「進到速食店嘗試用點餐機，發現操作複雜，找不到現金結帳，最後放棄用餐」等問題。

夏貴貞說，看到社區長輩因為不熟悉而產生負面經驗，甚至影響生活，因此才起心動念規畫這個服務，並於今年申請社會處社區培力中心的友善共好計畫，與信義區的孝賢、仁義、信綠社區發展協會搭配合作，讓更多社區長者能夠透過學習，消融數位阻礙。

在實作過程中，仁壽社區連結眾多在地資源，包含友善速食商家與社區營養中心等單位，透過營養師與民眾互動講解，舉例「小包薯條跟冰淇淋都各等於半碗飯喔」，讓長者藉著聰明點餐，也能兼顧快樂、美味與健康，使活動內涵更添意義。

數位點餐老師陳羿丞指出，許多長輩運用數位點餐時很怕按錯，其實機器很好懂，就算點錯都能取消。只要弄懂點餐的邏輯，不管設備換成什麼都能很快上手。

陳羿丞說，很開心有這樣的機會與長輩一同練習，也特別感謝仁壽里長的穿針引線，以及仁壽社區的志工夥伴在旁支持，在新時代的餐廳，一起與時俱進，祝福大家都有很好的用餐體驗。