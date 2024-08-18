自520以來，大陸反獨行動不斷，有大陸學者倡議，大陸應嚴厲懲處鼓吹和推行「台獨史觀」的機構和個人；對於建構和推動「台獨史觀」傳播的行為，視其危害程度和具體情節分別給予不同處罰。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主辦的「2024兩岸關係研討會」18日步入第二天，會議主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論議題有二：「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津於會上進行主題發言時，做出前述表示。

大陸「兩高三部」日前發布懲獨意見22條中，提及「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實」，以分裂國家罪定罪處罰。

王英津於研討會上建議，大陸應嚴厲懲處鼓吹和推行「台獨史觀」的機構和個人。對於建構和推動「台獨史觀」傳播的行為，視其危害程度和具體情節分別給予不同處罰。

王英津提到，在目前兩岸尚未統一、大陸無法直接對台灣行使有效管轄權的情況下，大陸對「台獨史觀」的反制，除對其開展批判外，更多的是需要依靠藍營力量對其加以牽制。

但王英津指出，現實情況是，統派力量勢單力薄，不足以牽制「台獨」勢力；而國民黨反制「台獨史觀」的意願明顯不足，很難寄望於其重新上台執政後對「台獨史觀」進行撥亂反正。

因此，王英津強調，徹底清除「台獨史觀」是一項長期性的工程，不僅在統一前要力所能及地開展相關工作，更要寄希望統一後借助中央管治權，從歷史、民族、文化、教育、宣傳等維度全面開展「再中國化改造」，以徹底清除「台獨史觀」。

就當下而言，王英津認為，大陸對「台獨史觀」展開批判是必要選擇，但不能指望單純通過批判就能徹底消除「台獨史觀」，還需要搭配其它更行之有力的措施。