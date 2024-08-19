群益證此次會中由董事長周秀真及總經理李文柱共同頒發感謝狀給各出席代表，感謝供應商夥伴共同作出永續承諾，並特別邀請資策會博士陳兆琦，與全體供應商夥伴分享企業節能減碳策略與行動，共同朝向淨零排放及永續經營目標邁進。

群益證鑒於SDGs永續發展是全人類共同的負擔和目標，為善盡地球的永續發展盡一分心力，近年來戮力推動各項永續作為，藉著此次大會將各項永續作為實績影片，提供予供應商夥伴分享，以傳達永續發展的理念。

另外，此本次大會亦特別邀請資策會博士陳兆琦，以「落實節能減碳、共創永續未來」為主題，與全體供應商夥伴分享企業節能減碳策略與行動，共同朝向淨零排放及永續經營目標邁進。

群益證近年來戮力推動各項永續作為，如溫室氣體盤查、低碳策略與行動方案、能源管理機制、綠色採購、開戶交易對帳數位化綠色轉型、生態環境保護、公益慈善活動、制定人權政策等等，各項永續作為成效斐然。

在規畫經營策略之際，群益證亦考慮對社會責任和自然環境所負責任，持續關心國內外環境保護、社會關懷等議題及發展趨勢，宣導並落實讓永續成為全體同仁的DNA，進一步形塑出公司推動永續發展文化。

此外，為實現多元、開放、職場環境，群益證致力於維護員工尊嚴與平等之工作環境，不因員工之性別、宗教、種族、國籍或政治傾向影響等為由，而有差別待遇或任何形式之歧視，並禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等任何違反人權之行為。

同時，群益證也定期檢視員工福利、職場健康／安全、訓練發展、勞工權益、工時、身心障礙友善等政策落實情形，適時調整公司內部管理措施，以持續邁向永續發展目標，共創更美好的永續未來。