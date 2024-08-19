據觀察者網引述香港《南華早報》報導，「美國的保護主義狂熱並未給其經濟帶來任何好處。」美國貿易政策諮詢公司Strategic Access首席執行官戴維·多德韋爾18日在該報撰文稱，美國對華加徵關稅沒有任何好處，這不僅對美國自身經濟造成打擊，也未能減少美國對華貿易逆差。

文章稱，近年來美國民主、共和兩黨對經濟開放持「不信任」態度，他們將自由貿易視為一種負面因素，認為這損害了美國製造商、工人和國家的最大利益。川普政府和拜登政府出台了一系列針對中國的關稅政策，試圖重振美國的製造業。

但研究表明，美國政府對華加徵關稅並沒有給美國經濟帶來好處，此舉不僅讓美國經濟遭受巨大損失，也未能完成美國政府減少對華貿易逆差的目標。美國智庫稅務基金會曾指出：「儘管對華貿易在加徵關稅後有所下降，但這沒有從根本上改變總體的貿易平衡。」

美國商務部下屬的美國人口調查局數據顯示，2023年美國全球貨物貿易逆差達1.06兆美元，略低於2022年的1.18兆美元，但仍遠高於2016年的7500億美元。

多德韋爾指出，儘管中國對美國的直接出口有所下降，但印尼、菲律賓和越南對美國的出口分別增長了80％、61％和200％。與此同時，中國對東協的出口也大幅飆升，佔到東協外貿的15.6％，這使得東協超過美國和歐盟，成為中國最大的出口市場。

文章稱，這些數據意味著，加徵關稅的舉措對美國的貿易平衡幾乎沒有產生影響，僅僅只是讓中國出口商品到達美國的路線變得更加複雜。一些美國政客可能宣稱，關稅創造了「重要的收入來源」，有助於鼓勵美國製造業恢復，但這些說法尚沒有數據支持。

美國前總統、共和黨總統候選人川普此前揚言，如果他在2024年美國大選中獲勝，將對所有中國產品「徵收至少60％的關稅」。但美國稅務基金會估計，川普的提議可能會使美國GDP下降0.8％，導致約68.4萬個工作崗位流失。

美國現任總統拜登和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗則試圖「保護美國工人」，恢復美國的「製造業強權」地位。但文章認為，民主黨人的政策對美國經濟影響可能反而是負面的。美國智庫卡內基國際和平基金會總結說：「無論製造業優先的政策能否改善美國經濟，這樣做至少能得到強有力的政治支持。」

多德韋爾稱，多數國家都支持世界貿易組織（WTO）及其支持國際貿易的多邊框架，並希望繼續參與全球供應鏈，而中國一直處於這種多邊主義的核心位置。不僅中國與東協的貿易額逐漸超過了中國與美國的貿易額，中國與全球南方新興經濟體的貿易額也在快速增長。

根據世界銀行和聯合國的數據，1950年南南貿易在全球貿易中的佔比僅略高於9％，但近年來，南南貿易佔全球貿易的比重已升至近30％。與此同時，發達國家之間的貿易一直在下降。

多德韋爾直言，美國的「保護主義狂熱」正在改變全球貿易的構成，「美國總統候選人們現在可能並不關心在美國經濟周圍築起高牆，但他們的時間可能已經所剩無幾。」他引用美國前總統柯林頓在1992年美國大選中的一句口號警告美國政客：「問題是經濟，傻瓜們。」

近來，美國和歐盟頻頻指責中國，提出「產能過剩」論，試圖阻礙中國在綠色能源產業等領域的發展。

當地時間5月22日，美國貿易代表辦公室宣佈，根據美國總統指示，該辦公室經研判後決定：維持川普政府時期對華徵收的「301條款」關稅，同時對中國「目標戰略產品」大幅提高關稅。其中，將電動汽車的進口關稅提高3倍，達到100％以上。

對於美國採取的貿易保護主義舉措，中國外交部發言人汪文斌此前指出，美方繼續將經貿問題政治化，進一步增加對華關稅是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。

汪文斌表示，我們敦促美方切實遵守世貿組織規則，立即取消對華加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

中國商務部新聞發言人何亞東也曾表示，美方無視國際經貿規則，執意保留並提高對華301關稅，將經貿問題政治化、武器化，不符合兩國元首達成的重要共識，是典型的政治操弄，美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。