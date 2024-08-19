為何第四季以盤代跌終止第六循環機率增高？李同榮指出，主要理由有三，一、從經濟面來看，今年下半年GDP將明顯趨緩是隱憂、下半年股市須防範下修破底的股災出現、經濟表現依賴AI半導體一支獨秀，傳產跟進乏力，市場態度一旦改變觀望，再多資金也會淪落於超額儲蓄體系，因此資金動能取決於市場信心、利率變動、房市供需強弱，房價多空拉鋸，將陷入盤整。

第二、從技術循環面來看，價量關係變動，新青安催化出價量俱增有利短多，但過熱的風險也逐漸增高、此波房市多頭行情已達六年，下半年利空發生機率頗高、開工率、建照與使照核發量變動，若第二季持續維持死亡交叉不變，則市場對多方將產生不利影響，若第三季開工率與建照量有顯著拉升，則有利多方續攻。

第三、政策消息面，下半年新政府對重大建設是否有利多宣示也可能影響市場信心、地緣政治不確定因素多、兩岸關係，新政府與對岸關係更趨緊張態勢，兩岸局勢不定時炸彈威脅，對台灣財經長線會有一定程度的影響。

李同榮上述三大理由將使房市第四季多空對決，將以盤代跌終止第六循環機率增高，而房市若能在以盤代跌的情況下降溫，對長期房地產的發展趨勢較為穩健與樂觀。