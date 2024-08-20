分析師表示，台股今日開高走高，再攻季線，本週四FOMC會議紀錄與週五全球央行年，若持續透露經濟延續強勢格局、費半指數站回季線之上，台股可望延續反彈格局，近期台股量縮驚驚漲的走勢下，震盪拉回時不妨批布局AI電子權值股。

盤面上，台積電(2330)德國廠今動土，今早股價開高在977元後力穩高檔；廣達(2382)強彈逾3%，向上方季線挺進；聯發科(2454)反壓增強，開高後頻頻翻黑小跌；均豪(5443)、東捷(8064)開高創波段高後，股價拉回壓在平盤下方整理；航運股見多頭火種，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數上漲，長榮航(2618)及華航(2610)漲幅也都在1%以上。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，8月初大盤劇烈修正，但中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數仍為供不應求，展望正向樂觀，月初的劇烈修正反有助於清洗浮額，潛在賣壓將隨市場浮動籌碼減少。

財政部公布7月出口逼近400億美元，創歷年同期次高，且8月仍可望維持正成長，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。張圭慧建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力的題材，透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

另外，張圭慧指出，AI仍是未來幾年市場主旋律，科技股發展前景可期，投資人也可持續分批布局半導體相關ETF，掌握長線投資契機。