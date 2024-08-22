央行要求銀行提出到明年底的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，央行出重手，要避免資金持續流入不動產市場，進而讓房市降溫，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期市場出現房貸之亂，股市也出現波段回檔，房市排隊等房貸、股市排隊等解套，房市頓失資金動能，從去年下半年一路熱的房市可能會降溫。

曾敬德指出，央行強調不影響無自用住宅民眾購屋、都更與危老融資，還是保障民眾基本的自用需求，但央行此次出手恐讓銀行放款態度更謹慎，觀察未來銀行鑑價或貸款成數是否有影響，在央行政策朝向貨幣緊縮與去槓桿時，民眾更應該做好手上的資金控管，包括可能要多抓一些自備款，未來要交屋的也不能把資金抓太緊，甚至現在還在使用寬限期的民眾，也要預應未來每個月還款金額能否負擔。

過去一年購置住宅貸款金額增加9,767億元，增長速度驚人，有鑑於過去一年房市過熱，央行適時出手管控，也可避免未來發生金融壞帳的風險，曾敬德表示，央行此舉避免資金過多流入房市，將減少資金推升房市動能，同時提前管控也等於先幫房市泡沫消風，倘若持續熱下去，一旦真的遇到金融危機等風險時，付出的代價恐怕會更大。

去年年中以來房價上漲，主要由通膨、股市大漲、新青安政策帶動與科技業投資帶動，民眾對於房價上漲預期樂觀，現在央行針對資金面進行控管，流入房市的資金減少後，房市動能趨緩，預售市場雖然沒有短期就要貸款問題，但一旦房市熄火，民眾對於房市信心轉淡，也會影響到預售市場的買氣。