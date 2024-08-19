雖然美國、加拿大等其它國家最近幾周已派遣軍艦，通過台灣海峽，但這將是德國軍艦自2002年以來首次穿越台海。

中國聲稱對台灣擁有主權，並對該180公里寬的水道擁有管轄權。台灣和美國則表示，台灣海峽是一條國際水道。

德國海軍任務小組指揮官、海軍少將舒茲(Axel Schulz)說，目前尚未做出決定。他補充說，天氣將起一定作用。

舒茲說：「我們在這裡展示我們的旗幟，以表明支持我們的夥伴和朋友，支持基於規則的秩序，和平解決領土衝突，支持自由安全的航線」。

在下個月通過台灣海峽之前，兩艘軍艦：巴登符騰堡號護衛艦和法蘭克福號補給艦計畫於本周二先抵達東京。他們還將訪問韓國和菲律賓。

它們還將與法國、印尼、義大利、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓和美國一同參加在該地區的軍事演習。

在2021年，一艘德國軍艦駛過南海，為近20年來首見。

德國空軍在上個月向日本部署了戰鬥機，進行首次聯合演習。

舒茲說，如果他指揮的軍艦穿越了台灣海峽，他計畫不會採取任何具體的安全措施，並稱這是穿越一條「正常航道」，類似於穿越英吉利海峽或北海。

然而他預計，任何通過都會受到密切監視。他說，預計中國海軍，可能還有海岸警衛隊或海上民兵會「護送」我們，他形容這是一種慣例。