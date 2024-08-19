彰化1對胡姓夫妻收留4名中度智能障礙人士同住，卻在去年以徒手、持空氣槍、球棒等，毆打凌虐其中2人，還以童軍繩綑綁，私行拘禁，並盜領2人存款共15800元，其中1人趁著外出替胡男買菸時報警，才讓案情曝光，彰化地院審結，夫妻2人依凌虐、私行拘禁、侵占、使公務員登載不實等罪判刑。

判決書指出，胡姓夫妻原本家中就收留4名中度智能障礙人士，去年4月22日與劉姓夫妻（通緝中）相識後，8人即同住胡男家中。當天開始至同年6月19日，胡男以徒手、持非制式空氣槍、球棒，胡妻以徒手方式，毆打其中2人。在劉姓夫妻指示下，胡男還以童軍繩綑綁2人，並由劉男於夜間看守防止2人偷跑。

其間，胡姓夫妻在劉姓夫妻提議下，扣留2人的身分證、行動電話、提款卡等，並將其中1支手機變賣，所得現金1000元則侵占入己，又在劉姓夫妻指示下，持2人的提款卡分6次盜領其存款共15800元，由4人花用。又因擔心其逃跑，恐嚇「如不配合辦理結婚登記，將找人修理」，2人心生恐懼只能照做。全案直到其中1人趁著替胡男買菸時報警才曝光。

地院審酌，胡姓夫妻明知被害人為中度智能障礙人士，竟與劉姓夫妻持兇器傷害、凌虐，並私行拘禁被害人，致2人身體受有傷勢、行動自由受到限制；又與劉姓夫妻為牟己利，侵占變賣告訴人手機，盜領被害人存款，致被害人財產受有損害，還脅迫2人結婚，胡姓夫妻雖坦認犯行，但未與被害人調解或和解、賠償被害人所受損害。

法院依犯三人以上共同攜帶兇器對精神障礙之人施以凌虐、私行拘禁7日以上罪，判處胡男、胡妻有期徒刑各2年、1年8月，另依共同犯侵占罪、以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、使公務員登載不實文書罪，各處胡姓夫妻有期徒刑2月、3月、3月，得易科罰金，得易科罰金部分，2人應執行有期徒刑8月，可上訴。