金色三麥目前有8品牌38家門市，包括精釀啤酒餐廳「金色三麥」18家、女性餐廳「微兜petit doux」5家，甜點品牌「BAC」及咖哩餐廳「咖哩樹」各4家、精釀啤酒「SUNMAI」4家Bar，「麥漢堡」、調酒吧「Blah Blah Bar」及運動主題餐廳「SPORTS NATION」各1家。

金色三麥2024年上半年合併營收10.35億元、年增9.68％，但營業利益1.2億元、年減16.44％。在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.01億元、年減10.68％，每股盈餘4.61元。毛利率54.95％與去年同期54.99％相當，營益率11.65％則低於去年同期15.29％。

金色三麥指出，原物料成本上漲的影響主要在去年，公司已對此調整因應，使上半年毛利率維持穩定，營益率則受人力、開店等成本影響，獲利下滑主要受到5月大幅調薪及電費上漲，以及新展2家金色三麥、2個新品牌門市共4店，認列的開店一次性費用較多所致。

展望後市，金色三麥董事長葉冠廷表示，上半年台灣餐飲內需消費需求仍旺，相信下半年會繳出不錯成績。總經理葉淑芬則指出，預計將在新北、台中、嘉義、台南、高雄等地展店，目前均已簽約，看好下半年營運提升，並持續評估進軍海外市場，希望這2年能有所進展。

而金色三麥新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳主打全球首座「電子酒精交易所」的智慧飲料牆，葉冠廷及葉淑芬表示，公司已取得智慧飲料牆的台灣代理權，未來除了導入集團餐廳外，也規畫以包底抽成模式推廣到其他餐廳，拓增銷售管道來增加零售業績動能。

此外，金色三麥目前目前新北2處工廠的啤酒年產能合計為2300公噸，葉淑芬表示，預期在10月新設備遷入裝機運作後，明年合計年產能可達3000公噸，並持續尋找合適地點，規畫斥資逾10億元打造觀光酒廠，目前尚無定案。（飲酒過量 有害健康）