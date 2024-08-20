俄羅斯官員昨（19）日表示，烏克蘭軍隊昨日摧毀境內庫斯克州第3座主要大橋，這也是該區域前線地區最後一座主要橋梁。針對烏軍反攻攻進俄國領土屢傳捷報，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍已掌握1250平方公里俄國領土，稱俄羅斯的紅線已「崩潰」。

俄羅斯19日表示，烏克蘭軍隊摧毀境內庫斯克州第3座主要大橋。

英國《衛報》（The Guaridan）報導，俄羅斯官員昨日表示，烏軍摧毀庫斯克州（Kursk）橫越塞姆河（Seym River）的第3座橋樑，這座橋梁位在卡瑞茲村（Karyzh），官員稱，這座橋梁連夜遭烏軍砲擊摧毀。

繼烏軍16日、18日接連炸毀塞姆河上的2座大橋後，報導指出，這座大橋是塞姆河這一區域的最後一座主要橋樑。

如今烏軍將從2周前佔領的蘇賈鎮（Sudzha）向前推進，目標包圍困在河岸南面的俄軍，當中包含俄國義務役士兵，如果行動成功，烏克蘭將再額外掌握700平方公里俄國領土。

路透社報導，烏克蘭尚未對這起攻擊發表評論，不過烏克蘭總統澤倫斯基昨日表示，烏軍至今已掌控1250平方公里俄國領土及庫斯克州92個定居點，他稱，烏軍攻進庫斯克州，顯示克里姆林宮威脅報復只是虛張聲勢，敦促西方盟友鬆綁烏軍使用西方武器的限制。

他稱「正目睹一場重大的意識形態轉變」，近日俄羅斯所謂的紅線「正在崩潰」。

他也提到，由於盟國祭出限制，因此烏軍無法使用西方武器打擊部分俄國軍事目標，敦促盟友更大膽，稱如果盟國取消在俄國領土使用武器的限制，烏軍就不需要進入庫斯克。