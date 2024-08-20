台指期20日早盤開高，盤中高點來到22,574點，指數暫報22,529點，上漲168點，成交口數約2.9萬口；電子期上漲10.2點，報價1,211.65點；金融期上漲1.6點，成交價2,043.6點，微台指報價22,522點，上漲161點。

美國聯準會明尼亞波利斯分行總裁Neel Kashkari表示，美國經濟風險的天平正在改變，通膨改善重新取得進展，且就業數據開始浮現警訊，9月會議討論是否降息可能是恰當的行動，但由於目前裁員與請領失業救濟金數據皆顯示尚未出現就業大幅惡化，因此應該謹慎降息，沒有必要採取大幅度的降息。

舊金山分行總裁Mary Daly表示，近期通膨數據帶來更多關於通膨重新得到控制的信心，是時候調整政策利率，但目前美國經濟不是處於緊急狀態，就業市場正在降溫但並非疲軟，因此應採取漸進式的降息，謹慎調整貨幣政策。

第一金投顧指出，整體盤勢已反彈至8月初始下跌位置，上有季線下有周與月均線支撐，後續仍須觀察是否能放量攻擊站上季線位置，否則仍須隨時留意大盤拉回打底第二隻腳，短線上建議不宜躁進，目前點位容易遭遇套牢解套賣壓與低點進場反彈獲利調節賣壓，建議挑選季報與營收持續增長保有基本面之公司，其餘待趨勢確立再進場也不遲，若再度失守則短線震盪難免，需慎防拉回修正風險，應謹慎控制持股水位與嚴控風險。

短期目光主軸可留意即將發布新機的蘋果概念股鴻海、大立光、玉晶光，以及近期相對抗跌的自行車概念股巨大、美利達等。展望下半年，整體主軸仍須聚焦於 AI 伺服器，隨著台積電最新法說宣布CoWos產能將逐漸開出且今年與明年產能都將翻倍，有望挹注下AI伺服器出貨暢旺，以及新款AI PC陸續問世與蘋果新一代iPhone將帶入AI新應用，長線關注焦點仍落於AI相關商機，大盤拉回之際可留意逢低佈局機會，

關注其他期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,653點，下跌37點、布蘭特原油期貨參考價2,538點、富櫃200期貨成交價10,685點，上漲136點、臺灣永續期貨成交價11,732點，上漲84點、臺灣生技期貨成交價4,430點，上漲95點、半導體30期貨上漲34點，來到6,162點、航運期貨參考價179.7點。

國外期貨部分，美國那斯達克100期貨上漲293點，暫報19,900點、美國費城半導體期貨成交價5,278.5點，上漲96.5點、英國富時100指數成交價8,363點，上漲42點。