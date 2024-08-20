去（2023）年全台傳出多起代辦、租賃業者與員警勾結，鑽法律漏洞讓遭吊扣車牌的無牌車上路，再開單變成吊銷處分，協助扣牌車「起死回生」。高雄市警局自清後，發現仁武警分局陳姓警員涉嫌與租賃、代辦業者合謀，讓車輛得以提早「重新」上路，全案偵結，雄檢今依貪汙圖利罪起訴陳姓員警，而涉案11名車行及代辦業者也一併起訴。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照6個月，如果車輛未懸掛車牌，使用其他牌照在吊扣期間行駛，警方則可裁罰並「吊銷」汽車牌照，而「吊銷」車牌可逕行驗車後重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛提早復活。

檢廉查出，陳姓警員因認識林姓、李姓租賃業者，林、李利用此漏洞，涉嫌將已被扣牌的車輛停在特定地點，等到陳姓警員上班時，在前往停車位置開出「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單，收到罰單後，再委託代辦業者到監理站繳納罰單，並完成「吊銷」牌照程序，待牌照被吊銷後，這些車輛就可重新領牌上路。

檢廉調查，陳男與林姓、李姓從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車起死回生；另外還有其他代辦業者也知道此漏洞，若有車主想要提早重新領牌，就能委託他們代辦，用同樣手法讓車輛重領牌照，就可提前使用車輛，代辦業者從中獲取不法利益。

雄檢調查時，陳姓員警事後又改口稱沒有圖利犯意，而林姓業者則坦承認識陳姓員警，且會居中確認陳員到場配合開單時間和地點。

檢方依據涉案業者等人證詞，認定陳涉嫌圖利林男、李男共約711萬餘元，依圖利、使公務人員登載不實等罪起訴陳男；至於其他涉案11人，均列為圖利罪共犯，因有9人在偵查中自白，檢方一併起訴後建請法院酌減其刑。