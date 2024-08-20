今天鈺祥企業台南柳營工廠的開幕活動上，出身台南新營的總統府資政沈榮津（右四）也回鄉共襄盛舉。（張毓翎攝）

鈺祥企業台南柳營工廠20日開幕，該廠計畫分2階段擴充月產能至9萬片ESG再生濾網產品，可望成為全球首座先進製程濾網再生中心。（張毓翎攝）

半導體先進製程供應鏈、化學濾網供應商鈺祥企業台南柳營工廠20日開幕，該廠計畫分2階段擴充月產能至9萬片ESG再生濾網產品，可望成為全球首座先進製程濾網再生中心；與會的經濟部常務次長連錦漳說，政府推動產業低碳化、智慧化的過程中，發現循環經濟相當重要，鈺祥企業是產業的「樣板」，勉勵其他企業能看到這個方向並開始做，有需要可以向經濟部尋求協助。

今天鈺祥企業台南柳營工廠的開幕活動上，中央、地方政府及多位地方民代和企業都到場見證，出身台南新營的總統府資政沈榮津也回鄉共襄盛舉。

經濟部常務次長連錦漳致詞時提到，政府推動產業邁向低碳化、智慧化，並推廣ESG的重要性，鈺祥是全球首家獲得BS 8001：2017循環經濟認證的製造業者，現在對台灣半導體產業發展相當重要；此外，鈺祥企業董事長莊士杰是二代接班，將公司轉型、擴大事業版圖，很不容易，鈺祥能做到，相信其他廠商也能做得到。

沈榮津說，柳科早期是一片甘蔗田，以前小時候他追著甘蔗車跑，印象很深刻，這次回到台南故鄉，看到柳科快速的發展，感觸特別深，鈺祥企業在半導體產業供應鏈中不可或缺，並在建立自家濾網回收機制、協助客戶廢棄物減量方面領先世界，期待未來能成為台灣最強企業之一。

業者表示，鈺祥首座生產基地為台南善化廠，月產能約20萬片，今天舉行啟用儀式的台南柳營廠耗資13億元，計畫分2階段擴充月產能至9萬片ESG再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。