2026年台南市長選舉，民進黨內已提前開打，民進黨立委林俊憲認為，現在還不是談台南市長選舉的時候，首要目標是提高民進黨的支持度，因為近幾次的大選，選民已漸漸「認黨不認人」，且立法院新會期即將到來，這才是總統賴清德執政挑戰的開始。

目前關於台南市長初選，有兩份民調顯示：分別是民進黨立委賴惠員所公佈的，該民調指出，林俊憲的支持度大於陳亭妃；另一份則是，國民黨台南市議員蔡育輝委託成功大學所做的民調顯示，陳亭妃比林俊憲更有機會在選戰中打贏國民黨謝龍介。

民進黨立委林俊憲今（20）日接受《CNEWS匯流新聞網》節目《中午來開匯》專訪，針對民調，林俊憲表示，總統賴清德說現在還不是選縣市長時候，他也認為，市長初選是馬拉松，2026年初才會開始打，這段期間會發生變化的可能性很高、變數很多，而賴惠員支持他，但也沒跟他說，甚至沒說有這個民調，但也謝謝賴惠員的支持。

至於蔡育輝的民調，林俊憲說，成大有發聲明表示「不碰政治民調」，所以該份民調已遭到成大否認，蔡恐怕需要說明民調來源。林俊憲說，他尊重蔡育輝的立場，因為蔡曾公開說「市長初選會支持陳亭妃，大選支持謝龍介」，而且蔡就是專門在抹黑民進黨、罵賴清德，現在蔡做法不知道是不是要代表國民黨來介入民進黨的初選。

林俊憲強調，距離初選還有很長時間，現在民進黨遇到的是執政困難，但目光卻都被拉到未來的地方選舉、黨內捉對廝殺，擔憂會模糊焦點。

他也認為，現在還不是選市長的時間點，或是大力跑選舉的時機，首要目標仍是要先把黨的形象顧好，政黨支持度一定要維持住，尤其接下來新會期才是新的挑戰，因為下會期要審預算，現在編預算、明年執行，是賴清德執政真正的挑戰。

「謝龍介胡說八道！」林俊憲說，地方傳言他有很多看板，也頻頻被對手謝龍介攻擊，但實際上他在立委選舉結束後，並沒有任何看板，但很多支持他的議員會很緊張，希望免費提供地方給他掛，如果有租金的，他就不會接受了，因為負擔不起。至於看板數量，他說，別人掛得到處都是，但離大選真的還很久。

林俊憲說，目前支持他的台南市議員大約有20幾位，立委則有林宜瑾、郭國文、賴惠員的支持，而王定宇如果沒有要選，也會爭取其支持。但他也表示，不能小看謝龍介，只是國民黨也都還沒動起來，現在只是熱身階段，最主要的還是要看黨內同志對選舉的看法。

林俊憲分析，近幾次的大選，選民在投票時後，有時候政黨會高於個人條件，現在的選民已傾向「認黨不認人」，所以2024總統、立委選舉時，民眾黨主席只要表態支持哪位候選人，最後很多地方就翻盤了，因為支持柯文哲的也不管其支持的候選人好壞，反正就是會跟著柯走。

林俊憲也說，就像大家討厭國民黨，就是投民進黨；但如果討厭民進黨，也不會管民進黨派的人選多好，一樣都不會投，像前立委張廖萬堅、蘇治芬，都是因為黨的不穩定，最後都沒選上。因此他認為，最重要的是，應該是要先把民進黨的支持度拉高，至於民進黨支持度的高低，很容易受到執政包袱的影響。