民眾黨今（20）日下午3點召開中評會，就時任柯競總總幹事、立委黃珊珊、財務長李文宗及會計師端木正處分案討論，目前確定黃珊珊會到場。會前，媒體詢問，民眾黨主席柯文哲的意志是否會影響結果？中評會主委李偉華強調，中評會是獨立機關，當然獨立行使職權。

針對出席3位當事人是否出席，李偉華會前受訪表示，因為時間還沒到，現在確定的就是黃珊珊會出席，目前聯絡不到端木正、李文宗，有發通知給他們，也許等一下就來。

對於是否會開鍘端木正、李文宗？李偉華說，還沒開會、還沒決定，等會委員會充分討論，開完會就會有結果向大家報告。

媒體追問，柯文哲的意志是否會影響中評會結果？李強調，中評會是獨立機關，當然獨立行使職權。

中評會副主委詹喬茵則說，今天會盡量讓結果出來，對於是否開鍘黃珊珊，還是要看各位委員的意見，民眾黨的中評會是很公正客觀，不會受其他壓力影響，柯也沒指示。

至於是否掀「保珊」、「鍘珊」派角力？詹回，不一定只有這兩個選項，各種可能都有。