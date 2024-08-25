去年下半年起，因房市交易大增導致房價走高，帶動銀行房貸年增率上升，央行祭出「限貸令」，還要求全體銀行都得提出未來1年的「房貸降溫計畫」。入口網站「Yahoo奇摩」就針對「央行祭出限貸令，你認為對房價的影響如何？」進行民調，有46.2％的民眾認為「有影響，會越來越貴」，14.3％的民眾卻認為「有影響，會越來越便宜」。

根據入口網站「Yahoo奇摩」8月23日至8月27日進行民調：「央行祭出限貸令，你認為對房價的影響如何？」截至25日晚間8時，已有3600多人參與投票，結果顯示有46.2％的民眾都認為「有影響，會越來越貴」；14.3％的民眾都認為「有影響，會越來越便宜」；20.1％的民眾認為「沒有影響」；19.4％不知道／沒意見。

另外也針對「央行祭出限貸令，你認為對房租價格的影響如何？」民調，56.2%民眾認為「有影響，會越來越貴」；8.7%民眾認為「有影響，會越來越便宜」；16.5%認為「沒有影響」；18.6%不知道／沒意見。

Yahoo奇摩的網路民調截至27日，目前投票仍在持續當中。