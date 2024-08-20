總統賴清德今（20）日上午接見美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）訪問團，感謝美國於疫情期間捐贈疫苗給台灣。他並表示，台灣有能力為全球公衛體系做出更多貢獻，也期盼在公衛領域外，台美在經貿及安全等各領域都能深化夥伴關係，共同促進區域和全球的繁榮發展。

賴清德致詞時，首先歡迎溫斯卓普主席再次訪問台灣，尤其這次率領新型冠狀病毒大流行特別小組的專業幕僚來訪，相信將有助於台美在防疫及公衛領域有更深入的交流合作。

他特別感謝溫斯卓普主席疫情期間連署呼籲拜登政府，將台灣納入首波疫苗捐贈名單，展現台美之間互助友好。也因為美國政府捐助400萬劑疫苗給予台灣度過難關，他要代表全體國人，感謝溫斯卓普主席、美國國會及政府的幫忙。

賴清德進一步提到，今年5月世界衛生大會（WHA）召開之前，溫斯卓普主席也領銜「共和黨醫師連線」致函世界衛生組織（WHO），呼籲納入台灣，支持台灣的國際參與加入WHA。對於溫斯卓普主席的支持，我們感念在心。台灣在疫情爆發後，迅速啟動應變機制，更確保防疫資訊公開透明，也跟夥伴國家分享防疫經驗和物資，向世界證明我們有能力為全球公衛體系做出更多貢獻。

他指出，上任以來，希望打造「健康台灣」，促進全民健康生活、提升全齡照顧，也要持續加強國際合作，建立後疫情時代的全球關懷，及提早因應下一波全球性疫情的到來。

賴清德說，除了公衛領域，相信台灣和美國在經貿和安全等各領域都能深化夥伴關係，共同促進區域和全球的繁榮發展。也衷心期盼溫斯卓普主席在美國國會持續支持台灣，並在所屬的「歲計委員會」協助推動《台美快速減免雙重課稅法案》盡快完成立法，為台灣與美國的經貿合作創造更多利基。

訪賓一行由外交部次長陳立國、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。