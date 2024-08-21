旺矽主要提供探針卡及測試設備，前者貢獻營收逾半，包括垂直式探針卡（VPC）、懸臂式探針卡（CPC）市占率均稱冠台廠，微機電（MEMS）探針卡去年貢獻探針卡營收約10％。後者主要為先進半導體測試（AST）、高低溫測試（Thermal）及光電測試（PA）產品。

旺矽2024年第二季合併營收23.92億元、歸屬母公司稅後淨利5.42億元，每股盈餘5.76元，均雙位數「雙升」改寫新高。累計上半年合併營收44.39億元、年增16.94％，歸屬母公司稅後淨利9.36億元、年增達50.14％，每股盈餘9.94元，齊創同期新高，大賺近1股本。

旺矽7月自結合併營收8.3億元，雖月減1.67％、仍年增18.58％，創歷史第三高。累計前7月合併營收52.7億元、年增17.19％，續創同期新高。展望後市，在人工智慧（AI）及高速運算（HPC）需求暢旺下，公司預期營收將逐季成長至第三季，對今年營運樂觀看待。

旺矽先前表示，AI及HPC相關應用為今年成長主動能，可望帶動MEMS探針卡營收成長逾30％。同時，測試設備業務亦維持樂觀看待，包括高低溫測試及先進半導體測試設備需求均呈現持平至微幅成長，預期今年相關營收將持平略增。

法人認為，旺矽受惠探針卡需求暢旺、設備機台持穩小增，今年營收可望逐季成長至第三季、第四季則目標持穩，使全年營收有望成長達14～16％，毛利率則有機會維持逾50％水準，帶動獲利成長優於營收、順利再創新高，明年營運後市持續看漲，可望續創新高。