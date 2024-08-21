台中市長盧秀燕7月底、8月7日接連與前立法院長王金平餐敘，24日又將出席前國民黨主席、前副總統連戰與其妻連方瑀的「鑽石婚宴」，外界認為是為布局黨主席選舉。盧雖確定將參加24日的宴席，但對於外界解讀為布局主席選舉，市府人員認為「想太多」。

盧秀燕被視為國民黨角逐2028總統大選熱門人選，藍營更認為要投入2028選戰，明年國民黨主席一役不可少，而盧最近動作頻頻，除日前赴新北市與新北市長侯友宜同框，上月又到南部向王金平請益、展開農業交流，8月7日也參加王金平與國民黨立委的餐宴，與王二度同框。

對於24日連戰將舉辦的「鑽石婚宴」，盧秀燕表示會參加，她說，連戰是前輩，自己也有收到邀請，且周六不會影響市政行程，確定會共襄盛舉。據了解，當天包括王金平等國民黨大老、黨內要角都會出席，外界認為盧參加是否為黨主席選舉布局，但市府人員不置可否，認為「想太多」。