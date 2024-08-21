美股四大指數昨（20）日同步收黑，尤其與台股連動性強的費半指數跌1.33％，再度重創台股士氣，權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）今（21）日股價齊步跌1％～2％之間， 拖累台股指數大跌200點，季線連日挑戰未果，且進一步失守5日均線。

權值龍頭股台積電領跌，造成加權指數大跌，而今天市場信心再度潰散，至中午12點過後，成交值僅有2,200多億元，市場推估今天成交值可能進一步萎縮至3,100億元附近，將再寫下今年2月初來低量能。

從籌碼面來，近來外資對台股賣超雖然稍緩，然而三大內資-投信買超縮小、自營商持續大賣超、官股券商也沒有明顯加碼動作，甚至外資買盤較大時，官股券商趁機大倒貨，內資對台股沒有明顯護盤加碼的動作，減弱低檔買盤力道。

另一方面，台股融資餘額再度緩步回升至2,956.26億元，為8月6日來高點，顯示台股V轉之後，融資買盤持續回籠，融資餘額常被市場視為散戶動向，也代表市場不穩定的因子。