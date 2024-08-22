美加卡車司機聯盟（Teamsters）已證實這項消息。加國兩大鐵路公司這項決定意味著北美地區可能迎來史無前例的鐵路癱瘓，恐將重創加拿大經濟，並對美加跨境貿易造成重大影響。

加拿大是全球面積第二大的國家，且交通高度仰賴鐵路運輸。這次鐵道網路停擺將導致穀物、鉀鹽（potash）和煤炭運輸陷入癱瘓，同時也將拖慢石油產品、化學品和汽車等產品運輸。

產業團體已經促請加拿大總理杜魯道領導的自由黨政府阻止這場災難發生，稱每年高達3800億加元（約2770億美元）的貨物仰賴加拿大鐵路運輸。

擁有全美最大鐵道網的聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）周二警告，一旦加國兩大公司決定關閉鐵道網，每天將有多達2500節火車車廂停止跨境運輸。

美加兩國經濟如同共同體。美國交通部的數據顯示，今年上半年兩國雙邊貿易總額達到3824億美元，而鐵路運輸就佔了14%。