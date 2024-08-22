董事會也通過總經理由上海花王化學鑄造藥劑事業部第四事業部總監李熔出任。
永冠22日董事會承認第二季財報，第二季合併營收17.39億元，本業虧損3.09億元，淨損歸屬母公司3.93億元，每股虧損3.33元。上半年合併營收31.58億元，本業虧損7.07億元，淨損歸屬母公司9.39億元，每股虧損7.95元。
永冠今年再度辦理15,000張現金增資，考量近期受到國際局勢影響，資本市場變化劇烈，為維護股東權益，已向金管會申請獲准募集期間延長3個月，預計11月16日以前完成募集。
鑄件大廠永冠-KY 22日董事會承認第二季財報，第二季每股虧損3.33元；上半年每股虧損7.95元，虧損雙雙創同期之最。
董事會也通過總經理由上海花王化學鑄造藥劑事業部第四事業部總監李熔出任。
永冠22日董事會承認第二季財報，第二季合併營收17.39億元，本業虧損3.09億元，淨損歸屬母公司3.93億元，每股虧損3.33元。上半年合併營收31.58億元，本業虧損7.07億元，淨損歸屬母公司9.39億元，每股虧損7.95元。
永冠今年再度辦理15,000張現金增資，考量近期受到國際局勢影響，資本市場變化劇烈，為維護股東權益，已向金管會申請獲准募集期間延長3個月，預計11月16日以前完成募集。
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