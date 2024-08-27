星宇資本額約253.87億元，疫後首年就轉盈，去（2023）年稅後純益1.49億元，每股稅後純益（EPS）0.08元；今年上半年稅後純益9億元、年增172％，EPS為0.39元，較去年同期增加0.21元。

進入暑假旺季，星宇7月營收34.67億元，月增13％、年增53％，續創單月新高；8月預計引進第六架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機，因應航機運能成長，16日已開航北美第三個航點西雅圖，進一步完善北美及亞洲中轉網絡。

同時星宇持續擴大航網，27日宣布台中—沖繩航線開賣，是首條自台中出發日本的定期航線，將於12月2日正式啟航，每週四班往返，以及即將於10月27日開航台中-富國島航線，每日一班；另在台北-富國島航線9月1日起放大以A330neo機型提供服務。

在機隊方面，星宇預計8月引進第六架A350-900新機，屆時整體機隊規模達24架機，包括321neo有13架、330neo有5架、350-900有6架，下半年預計再交3架350-900。

為了把握商機，星宇也大手筆承租6架A321neo型客機，其中3架交易金額每架約21.6億元。星宇董事長張國煒稍早透露，第一階段機隊布建的差不多，正討論啟動第二階段擴張期，可能還需要10架A350或777X。