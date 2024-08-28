民眾黨主席柯文哲政治獻金案風波未平，妻子陳佩琪又承認去看1.2億元豪宅，還被踢爆拿4300萬現金買商辦，影響民眾黨支持度。長期支持的民眾黨的網紅「2chill」則翻出顧立雄夫婦住北投1.3億元豪宅的新聞，大酸「1.2億元豪宅不能看，只能直接買」。不過有律師爆料，指顧立雄過去是最大律師事務所合夥人，年收3000萬不為過，現在當官的薪俸只是過去的零頭。

力挺柯文哲和民眾黨的網紅2chill昨在社群平台發文，貼出國防部長顧立雄和前經濟部長王美花財產申報「顧立雄夫妻擁百萬名錶、住北投1.3億豪宅」的相關新聞，大酸說「這你們就不懂了，1.2億豪宅不能看，會上新聞。只能直接買，超讚，醫生當然沒錢買上億豪宅，當官才可以」、「台灣經濟超好 但是不準看豪宅」。

不過網紅「巴毛律師」陳宇安在臉書表示，現在年輕一輩是不是不知道顧立雄當初當律師時的地位，顧立雄可以買上億豪宅跟他當官一點屁關係沒有好不好。

巴毛律師爆料，「顧立雄當年是全台灣最大的律師事務所『萬國』的合夥人，可以稱的上最頂端的律師，年收3000萬不為過，還沒算上他夫人的收入，現在當官的薪俸大概是他當年當律師的零頭而已」，這不是在公立醫院領死薪水的柯文哲夫婦可以比擬的好嗎？