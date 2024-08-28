京華城容積獎勵案爭議持續延燒，疑似替威京集團牽線的國民黨台北市議員應曉薇，28日上午9時許遭檢廉人員帶至研究室搜索相關資料，歷經近3小時後，她被檢廉人員帶走。離開前應曉薇表示，身正不怕影子斜，配合檢方調查是應該的，而將小市民或集團等任何人的陳情帶到市府，是市議員應該做的事，如果不合情、不合法，誰牽線也沒用。

檢廉人員28日上午9時許，與應曉薇一同進入議會研究室搜索，直至中午12時許才走出研究室。檢廉人員除將應曉薇帶回外，也帶走3箱文件。面對守候在外的大批媒體，應曉薇說，謝謝大家關心，就讓她好好配合檢方調查，自己身正不怕影子斜。

應曉薇指出，自己堅持的是議員該做的事，就是從任何小市民到集團的任何人，要把他們的陳情傳達給北市府，請市府協助他們。她強調，議員的本質就是合法、合情、合理地接受所有人陳情，如果接受調查能夠讓檢方更了解，這是更好的事。

應曉薇最後再度強調，身正不怕影子斜，不合情、不合法的事，誰牽線也沒用。