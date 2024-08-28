檢廉針對北士科案展開首波偵查行動，台北地檢署27日指揮廉政署約談3人，其中包括前北市地政局長、現任新竹市政府祕書長張治祥。對此，張治祥28日說明，她是以證人身分被約談，將北士科推動情形都完整說明完畢，未來也不會有外傳經常出庭的狀況。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內被質疑處理北投士林科技園區設定地上權招商案涉圖利新光人壽，台北地檢署27日指揮廉政署約談前北市產發局長林崇傑、現為新竹市政府祕書長的前北市地政局長張治祥、時任某壽險公司林姓經理3名證人，訊後3人均請回。

由於目前新竹市長高虹安因立委期間助理費案一審被判刑停職，新竹市政府三長只剩下代理市長邱臣遠代理市長及祕書長張治祥。外傳張治祥是北士科案的重要證人，接下來竹市府很可能常常「家裡沒大人」。

對此，張治祥28日也說明，她是以證人身分被約談，她也善盡證人責任，將整個北士科推動情形都完整告訴檢察官、廉政官，且也已說明完畢，未來也不會有外傳經常出庭的狀況，不過因為此案涉及偵查不公開，無法對外說明案情。