兩岸關係緊張，剛結束美國行的國民黨主席朱立倫直言，自己在訪美時與學者交流，重申國民黨所主張的「2D戰略」才能保衛台灣，確保區域安全，減少兩岸衝突，反觀民進黨搞抗中保台，以對抗取待對話，這樣政府對人民不負責任，只想透過對抗取得政治利益，只靠美國與國民黨與中國的對話交流，解決戰略問題。

朱立倫今在中常會上說明訪美成果，他在史丹佛大學跟25位學者交流，大家關心台海安全、兩岸關係，國民黨透過雙D戰略，一方面強化國防，一方面交流對話，能降低衝突，更能減緩國際局勢緊張，而民進黨是抗中保台，用對抗取代對話，事實上雙D戰略才能夠真正保衛台灣，確保區域安全。

朱立倫表示，美國當局目前很清楚，美國國家安全顧問沙利文正在中國訪問，這也是這幾年來第四度跟王毅會談，透過戰略會談，希望減緩區域衝突，而他要特別再次敬告賴清德總統，民進黨用對抗取代對話，把對抗成為提款機，不能單靠美國戰略對話，以及國民黨推動的兩岸對話溝通，來解決戰略的問題。

朱立倫指出，國民黨的交流對話解決很多事務上的衝突，包括最近金門漁船事件或者觀光旅遊所需要解決的問題，都靠國民黨交流對話來解決，而民進黨靠美國、國民黨交流對話，自己卻不斷享用對抗取得的政治利益，這是不負責任政府，也不會長期取得國際認同，只有不斷對話才能降低台海衝突。

朱立倫預告，國民黨副主席夏立言、黨秘書長黃健庭將參加兩岸交流平台，希望透過各種平台協助台商、台生、台胞解決問題，創造更多商業上的利基，這都是國民黨持續在做的，相信民進黨一定充滿惡意批評，但堅持做對的事情，不管對美關係、兩岸關係，國民黨都是在穩健中求取中華民國、台灣人民的最大利益。

此外，朱立倫指出，民國114年中央政府總預算創下新高，預算金額多達3兆1325億，這是歷史新高，其中總預算加上特別預算以及相關基金，除了社福相關預算外，國防預算高達6470億，佔GDP的2.45％，他要告訴民進黨，這個數字就算再高，如果沒有交流對話，還是無法確保台灣安全，國防預算再高，都必須透過交流對話減少衝突，減少台海危機。

朱立倫強調，下週開始是立法院新會期，國民黨團有責任嚴格監督預算，過去在民進黨多數下通過許多不當預算，隱藏了多少宣傳費用，以及不當採購或浪費公帑的情形，會在國民黨的監督下，不被允許浪費人民的血汗錢，也不容弊案再度發生。