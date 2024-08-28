匯銀主管分析，新台幣連二日走弱有三關鍵，一是外資匯出，從盤初美元買盤就很積極，二是投信加入戰局，海外投資款匯出，資金流向海外ETF；三是出口商惜售，等著新台幣跌破32元整數才要進場拋匯，三因素驅動下，導致近期新台幣回檔修正，而隨著市場轉趨觀望，近期亞幣強漲行情，也大致暫時告終。

觀察28日主要亞幣表現，根據央行統計，日圓升值0.3％、星幣升0.12％、人民幣升0.02％，新台幣貶0.06％、韓元貶0.14％。

匯銀主管坦言，原本預期出口商在月底當周賣壓會加重，但實際卻沒有要賣的意願，不少出口商認為新台幣還會站回32元上方，屆時才會開始拋匯，由於月底還是有實質拋匯需求，預計成為新台幣支撐力道，與外資匯出相互拉扯。

匯銀主管指出，市場持續觀望輝達財報表現，以及美國個人消費支出物價指數（PCE）數據，若兩數據結果不如預期，新台幣可能直接站回32元之上，短線先在31.88～32元區間徘徊。

另一關鍵則是美國就業數據表現，外匯交易員指出，美國逐步把重心轉到就業數據上，目前根據芝商所FedWatch工具，市場投資人押注今年底前美國將降息4碼，這部分匯市已經提前反應，除非美國就業數據比預期更弱，美元才會進一步走落，屆時非美幣別才會開啟第二波強升動能。