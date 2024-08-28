沈慶京控遭柯市府官員索賄 民眾黨：交由檢調釐清 22:252024/08/28 中時 李奇叡 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為京華城改建工地、興建中的「京華廣場」。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威京集團主席沈慶京28日上午因涉及京華城容積獎勵案，遭到檢廉帶回約談，約談後威京集團也發出沈慶京聲明，指出京華城案中，郝龍斌市府與柯文哲市府都有官員直接或間接向他索賄。民眾黨發言人吳怡萱說，現在已經進入司法程序，就讓檢調查清楚。 吳怡萱說，現在已經進入司法程序，就讓檢調去查清楚，柯文哲的態度也都非常坦蕩，「如果需要查，就來查清楚」。 吳怡萱表示，至於威京集團聲明，有特別提到了某些行為，那檢調就要把這件事情釐清。 #柯文哲 #民眾黨 #京華城 #沈慶京 #索賄 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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