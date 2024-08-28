威京集團主席沈慶京28日上午因涉及京華城容積獎勵案，遭到檢廉帶回約談，約談後威京集團也發出沈慶京聲明，指出京華城案中，郝龍斌市府與柯文哲市府都有官員直接或間接向他索賄。民眾黨發言人吳怡萱說，現在已經進入司法程序，就讓檢調查清楚。

吳怡萱說，現在已經進入司法程序，就讓檢調去查清楚，柯文哲的態度也都非常坦蕩，「如果需要查，就來查清楚」。

吳怡萱表示，至於威京集團聲明，有特別提到了某些行為，那檢調就要把這件事情釐清。