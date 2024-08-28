在5家上市產險上半年稅後盈餘，以中央再保稅後盈餘18.72億元最高，其次是新產的16.87億元；而旺旺保、台產以及第一保上半年稅後盈餘分別是7億元、6.95億元以及5.3億元。

若以五大產險上半年獲利成長率排序，則以第一保年增率最高，近86％，其次是中再保的59％，另外，新產和台產獲利也都較去年同期成長44％、31％。至於旺旺保上半年7億元雖低於去年同期的7.65億元，主要因去年上半年稅後盈餘包括2億餘元防疫保單理賠準備金回沖，若是扣除這2億多元，今年上半年實際獲利較去年同期成長24％、創歷史同期新高。

第一保上半年稅後盈餘高達5.3億元，創下了歷史同期新高，該獲利水準甚至高於2017、2018及2020年等年度全年獲利。第一保表示，上半年稅前核保利益占比為56％，投資收益則44％。分析上半年獲利大幅成長原因，主是落實執行兩個原則。一、節流─減少浪費與不需要的開支；二、開源─爭取利基業務並淘汰劣質業務。