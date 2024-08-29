地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（29日）清晨4時14分花蓮縣近海發生芮氏規模4.9地震，震央在花蓮縣政府北北東方19.9公里處，深度28.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣太魯閣、花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳。震度2級地區為南投縣、台中市、新竹縣、新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣，震度1級地區為桃園市、新竹市、台東縣、台北市、嘉義縣、嘉義市、台南市。

不少民眾被瞬間地震搖醒，幸好搖晃時間不長，目前未有災情傳出。