竹北交流道上下班尖峰時段，瞬間過大的車流量常常造成回堵，立法院交通委員會成員29日到竹北考察，盼透過竹北交流道的改善計畫、科技大橋及跨頭前溪橋梁規畫，舒緩交通問題。不過竹北交流道、科技大橋均還在初步評估階段，跨頭前溪大橋則卡在竹市都市計畫變更還未通過，因此當天並未有具體結論。

立委林思銘、徐欣瑩、鄭正鈐邀集相關單位考察竹北交通建設，會議前先行至竹北交流道鄰近堤防了解實際現況，並於會議中討論竹竹南北跨頭前溪的交通壅塞解方，並廣納基層意見，一併向中央各單位提出建議與要求，加速後續計畫推動，改善竹北地區交通問題。

新竹縣府交旅處副處長張淇銘指出，徐欣瑩約10年前曾提過於中山路、環北路增設交流道規畫，因應五楊高架建設，用地以及腹地與之前條件不同，再者有涉及建物拆遷無法克服，另外曾提出地下道規畫遭中央打槍，因此重啟計畫，包括科技大橋，目前仍在初步評估階段，沒有實施方案。

對此林思銘建議高公局增設環狀砸道紓解平面道路車流，以及在中山路及環北路增設交流道，不過高公局長趙興華解釋要考慮落墩以及高度落差。

科技大橋主要連接台知園區及竹科三期，目前內政部都委專案小組還未通過。新竹縣府工務處表示，因應兩個園區未來將引入大量工作機會車潮人潮，因此評估在頭前溪上游闢建新的替代道路連接，今年縣府以800萬經費做可行性評估，已於5月完成，上周委託顧問公司提送期中報告階段。

針對跨頭前溪橋工程，竹市都發處指出，近幾年透過縣市整合平台討論跨頭前溪替代道路，提出3個路廊方案，預計將採用新竹縣台科大校園前預定地福興一路為起點，經過750公尺橋梁段後接到水源路口，轉平面道路接公道五路世博台灣館附近，考量混合車道雙向設計，撇除公車專用道計畫預留輕軌藍線空間，預計經費35億。

竹市都發處表示，用地費已納入都市計畫區段徵收來開發，竹縣則較無用地取得問題，希望國科會發起的桃竹苗大矽谷計畫，能把都市計畫納入後，再呈報給國科會、國發會，經行政院核定後，縣市藉由定期的園縣市跨縣市整合平台，加速推動。

徐欣瑩表示，3案目前都還在可行性評估階段，要籲請地方政府儘速完成，其中國道1楊頭拓寬計畫要求交通部加速，盼能在原訂的2032年8月底之前完工，至於跨頭前溪替代橋方案，要先報請行政院列為國家重大建設計畫，再協助跨部會的整合。