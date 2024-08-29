輝達財報開獎，雖然端出好成績，但未能帶來驚喜，在市場期待過高之下，股價大跌，拖累台股今天早盤一度重挫逾3百點，台積電、鴻海、廣達盤中跌逾2%。不過，以中小型股為主的櫃買指數相對抗跌，守穩5日、10日均線，維持多頭格局。

分析師表示，股市對於降息期待已久，在過去高利率環境中，大型股相對具優勢，小型股與景氣循環股雖曾短暫領先大盤，但皆未能持續，不過，隨著降息啟動，預料這次將可持續下去，美國經濟可望「軟著陸」，利率走低之後，中小型股有表現機會。

法人表示，台股大盤多次挑戰季線失利，量能萎縮，市場觀望氣氛濃厚，加上輝達第3季財測無法激勵市場，台積電重回季線之下，大盤季線已成為實質壓力。（本文未完，全文見此）

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