此外，今年大陸第二季GDP年增4.7％，遠遜於先前外界的預期，與第一季平均下來，上半年度增長5％，李書良坦言，這意味著下半年的GDP增速「只能往上，沒有什麼往下的空間」，若大陸今年要保全年經濟增長5％，壓力更大。

雖然大陸官方今年不斷推出刺激消費、振興市場的政策利多，例如以舊換新、新能源車消費補貼等，「但這其實是有一點在透支來年的消費」。另外，大陸也大力推動「新質生產力」發展，希望以戰略性新興產業作為未來的經濟增長點，電動車的優惠補貼與加速出海即是一例，然而，這種依賴政府補貼和出口導向的模式，也使得這些產業面臨國際貿易摩擦和關稅壁壘的挑戰。

李書良說，現在市場上各界普遍希望大陸政府能有效化解困局，不要只是喊口號或推出條文式的政策，希望可以是一種「大爆炸式」、真的拿出真金白銀與實際手腕出來的政策，拉抬經濟基本盤。

不過，他也表示，大陸官方上一次推出具震撼力的政策要回溯到2008～2009年金融海嘯時期的「4萬億投資計劃」，雖然當時成功刺激經濟，卻也衍生包括產能過剩、房地產泡沫等後遺症，到現在都還有影響，所以現在大陸官方可能都會採取漸進的方式推行新政。

另外，近年國際局勢變動甚鉅，下半年還將有聯準會降息、美國總統大選等重大影響因素，李書良說，因此大陸政府現在不會一下子祭出太多政策，要留有彈性以利之後能夠應變。

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