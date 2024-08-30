本次臨床試驗目的係以長效性TMB-380/TMB-365組合作為維持療法，規畫受試者人數為20人，採用每8周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。

TMB-365/380是一種新穎的長效型單株抗體組合，現正研發成為一套完整的愛滋病前線用藥維持療法。這種新療法目標係佔據價值年營收100億美金之第一線維持療法市場中的一大部分。

TMB-365是第二代Trogarzo，是一種附著後進入抑製劑，具有更強的效力、病毒覆蓋率和半衰期，亦即相對的藥量減少、抗藥性降低，以及更長效。TMB-380是新一代的廣效型中和單株抗體，提供增強的病毒覆蓋率和半衰期。TMB-365和TMB-380的組合被設計成為一種安全有效的非口服長效維持療法，適用於病毒已抑制的愛滋病患者。

現有數據分析，TMB-365和TMB-380均可有效降低患者的病毒載量，並顯示出優異的抗病毒活性。它們的藥物動力學表現都顯示出每兩個月或每三個月給藥一次的可能性。